Ciarravano: «Barella molto più forte di due anni fa! Europei? Asterisco»

Si parla tanto di Barella in questi giorni, complice l’infortunio che lo ha frenato nell’ultima settimana. Ciarravano è sicuro che alla fine sarà agli Europei e, su Sky Sport 24, esalta il blocco dell’Inter che fa parte dell’Italia.

IN CRESCITA – L’Italia giocherà oggi alle 20.45 in amichevole contro la Bosnia a Empoli, ultimo test prima degli Europei. Il giornalista Paolo Ciarravano è ottimista su quanto potranno fare gli Azzurri in Germania: «Ci sono dei giocatori che hanno vinto dei campionati, penso al blocco dell’Inter. Penso a un giocatore come Nicolò Barella, che è stato secondo me protagonista di una crescita. Il Barella di quest’anno è molto più forte e sa fare molte più cose del Barella di due anni fa. Federico Dimarco è un giocatore cresciuto in modo esponenziale quest’anno, uno dei segreti dell’Inter. Alessandro Bastoni è un tipo di giocatore che, per interpretazione del ruolo, secondo me ci viene invidiato da molte nazionali».

L’Italia attende Barella: per Ciarravano agli Europei sarà titolare

I CAMBI – In ottica debutto con l’Albania, Ciarravano vede cambi di formazione rispetto a quanto previsto per Italia-Bosnia: «Potrebbe essere diversa in quattro-cinque giocatori, secondo me. Potrebbero esserci Lorenzo Pellegrini per Davide Frattesi, Barella lo diamo con l’asterisco: se sta bene gioca, altrimenti c’è Nicolò Fagioli al fianco di Jorginho. Immagino Giovanni Di Lorenzo a destra, poi Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. E ci fermiamo lì, però vediamo come vanno questi che giocano. Luciano Spalletti vuole avere dei punti fermi, ma secondo me l’Italia ha molte più varianti di quanto potevamo pensare un anno o un anno e mezzo fa. E questo è tanto di guadagnato per il prosieguo dell’Europeo, io che ritengo sia scontato che passi il girone anche se non è facile. Qualsiasi avversario avrà di fronte, se stanno tutti bene, ci sono parecchie alternative».