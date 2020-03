Christillin: “Euro 2020? 300 milioni persi. Serie A-Europa League? Le date”

Christillin partecipante nella riunione odierna che ha portato a importanti decisioni per il calcio europeo. Spuntano le date per il termine di Europa League e Serie A, competizioni in cui l’Inter è protagonista. Euro 2020 rinviato, perdite ingenti: ecco le sue dichiarazioni a “La 7” nel programma “Otto e mezzo”

RINVIO DECISO: LE MODALITA’

Evelina Christillin ha partecipato alle riunioni odierne con l’UEFA: «Euro 2020? Eravamo tutti in teleconferenza, collegate con il quartier generale dell’UEFA, a Nyon. La riunione è stata divisa in due parti. Prima c’erano tutti i rappresentanti dei club delle leghe e dei calciatori. Nella seconda parte eravamo i 55 Presidenti delle Federazioni delle varie nazioni e noi del comitato esecutivo. Tutto quello che è stato deciso era all’unanimità. E’ ovvio che se si arriva a un consiglio così difficile le decisioni fossere prese prima. Non è stato facile mettere tutti d’accordo. Lo spostamento sarà di un anno esatto: dal 12 giugno di quest’anno all’11 giugno dell’anno prossimo. E’ uno sforzo economico enorme: la UEFA ci rimetterà circa 300 milioni».

SITUAZIONI DA MONITORARE

Evelina Christillin parla anche della situazione per le competizioni Nazionali e internazionali: «Quello che è stato deciso è cercare di portare a termine le coppe europee. Le date per le finali sono del 27 giugno per la Champions League e del 24 per l’Europa League. La decisione più urgente da prendere era quello su Euro 2020, il resto si vedrà strada facendo. Serie A di quest’anno? Altro bel problema. E’ stato il campionato fermato per primo e siamo debitori per la chisuura di 12 partite, 13 per Inter e altre squadre. Il calendario è molto stretto: abbiamo avuto la deroga per andare oltre il 27 giugno. Bisognerà vedere come evolverà la situazione. Se si guarda alla Cina, si può pensare di tornare a giocare in un paio di mesi. Magari a porte chiuse».