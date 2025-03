Chivu verso l’Inter: «A prescindere dall’avversario, Parma pronto»

Chivu ha parlato al termine della partita tra Verona e Parma, match conclusosi 0-0. L’allenatore rumeno nel prossimo turno ritrova l’Inter.

ESSERE PRONTI – Il Parma ha pareggiato 0-0 sul campo del Verona e nel prossimo turno sfiderà l’Inter. L’allenatore dei ducali, nonché ex giocatore nerazzurro ed ex allenatore della Primavera interista, Cristian Chivu ha risposto così alla domanda dei colleghi di DAZN sui prossimi incontri del Parma contro squadre blasonate. Tra queste appunto la Beneamata. Così Chivu: «Giochiamo nella massima categoria, ,giochiamo in Serie A e sappiamo di dover affrontare anche squadre con altri obiettivi. Bisogna essere pronti a prescindere dalla squadra che tu affronti».