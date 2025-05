Chivu, rinnovo possibile a Parma: la salvezza passa dal… Napoli!

Cristian Chivu ha convinto la dirigenza del Parma. Subentrato in corsa per dare una svolta alla stagione dei ducali, ha portato ordine, identità e qualche buon risultati (soprattutto contro le big). Il club è soddisfatto del lavoro svolto finora e guarda con favore alla possibilità di proseguire insieme anche nella prossima stagione. Sul contratto dell’ex allenatore della Primavera dell’Inter è presente un’opzione di rinnovo legata inevitabilmente ai risultati sportivi.

PROSSIME PARTITE DECISIVE – Il lavoro di Cristian Chivu ha quasi totalmente convinto la società del Parma, pronta a rinnovargli la fiducia anche in vista della prossima stagione. Chiaramente, ogni discorso concreto legato a un possibile rinnovo sarà affrontato solo dopo il raggiungimento aritmetico della salvezza. Una prudenza comprensibile, anche perché il margine sulla zona retrocessione è ancora sottile e mancano due giornate decisive per il destino del Parma. Il prossimo impegno vedrà i gialloblù affrontare il Napoli, in una sfida complicata ma decisiva per blindare la permanenza in Serie A. Fare risultato significherebbe avvicinarsi in modo sostanziale all’obiettivo, e consentirebbe alla dirigenza di iniziare a pianificare con maggiore serenità il futuro, partendo proprio dalla conferma di Chivu.

Chivu, la salvezza del Parma passa dal… Napoli e la corsa scudetto!

INTER-ESSATA – La gara con il Napoli avrà però riflessi anche sulla lotta scudetto. L’Inter, attualmente seconda in classifica a un punto proprio dai partenopei, seguirà con attenzione l’andamento del match. Ma i nerazzurri dovranno prima pensare di fare risultato in casa a San Siro contro la Lazio di Marco Baroni, in lotta per un posto in Champions League. Per Inzaghi e i suoi sarà fondamentale vincere, ma non sarà semplice: la Lazio si gioca un posto tra le prime quattro e venderà cara la pelle. Con il campionato agli sgoccioli, ogni partita è decisiva su più fronti. Parma, Napoli, Inter e Lazio hanno obiettivi diversi ma intrecciati. E in mezzo a tutto questo, Christian Chivu si gioca il suo futuro.