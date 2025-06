Chivu ridisegna l’Inter. Cosa cambia? Tutti i ruoli del nuovo assetto! – TS

Cristian Chivu inizia a plasmare la sua Inter, senza stravolgerla del tutto. Ecco come dovrebbe cambiare l’assetto tattico dei nerazzurri e i diversi impieghi dei calciatori in campo.

NUOVO VOLTO – La nuova era dell’Inter di Cristian Chivu è già iniziata al Mondiale per Club, e qualcosa delle novità che il tecnico rumeno ha intenzione di offrire nel corso della prossima stagione stanno già emergendo. Nelle prime tre sfide del torneo in scena in America, infatti, la formazione nerazzurra ha mutato più volte forma, alternando il classico 3-5-2 al nuovo 3-4-2-1. La base di partenza, come spiegano le colonne di TuttoSport, è il modulo “Inzaghiano” col quale l’Inter ha giocato nelle ultime stagioni. Chivu non ha intenzione di stravolgere tutto e subito. Ma, anzi, l’intenzione sembrerebbe quella di sviluppare due modalità di assetto tattico, entrambe applicabili in base alle necessità.

Come cambia l’Inter di Chivu: ecco cosa comporta il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1

RUOLI E IMPIEGO – Ma come cambia l’Inter passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1? Partendo dal ruolo di “9”, sono tre gli attaccanti che possono occupare quella zona del campo: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Pio Esposito. Con quest’ultimo che sembra destinato a restare in nerazzurro, nonostante la giovane età. L’argentino e il francese, poi, hanno le capacità tecniche per giocare anche sulla trequarti. E lo stesso discorso vale per Angel Yoan Bonny, ogni giorno sempre più vicino all’approdo in nerazzurro, che al Parma è stato impiegato proprio da Chivu in quel ruolo. Inoltre, anche Frattesi, Mkhitaryan, Zalewsky e, all’occorrenza, Sucic sarebbero in grado di giocare alle spalle dell’ultima punta. Nel ruolo di trequartista puro l’Inter ha a disposizione anche Valentin Carboni, che però potrebbe lasciare la rosa durante l’estate. In quel caso il club andrebbe alla ricerca di un calciatore dalle sue caratteristiche, che possa lavorare alle spalle delle punte proprio com’era in grado di fare Alexis Sanchez. Il nuovo assetto tattico rivoluziona anche il centrocampo, sul quale Chivu sta lavorando anche tenendo in considerazione un eventuale addio del regista Hakan Calhanoglu.