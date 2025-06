Chivu, primo allenamento all’Inter: dirigenza vicina! Programma – Sky

Il primo allenamento di Chivu all’Inter è in programma oggi. La dirigenza è vicinissima al nuovo allenatore, tant’è che si trova in gran completo ad Appiano Gentile.

PRIMO GIORNO DI SCUOLA – Ad Appiano Gentile, primo giorno di scuola per tanti. Oggi parte ufficialmente l’era di Cristian Chivu, che ha già varcato i cancelli della Pinetina e nel pomeriggio inizierà i lavori con l’Inter. In arrivo anche i suoi collaboratori tecnici, con la dirigenza vicina alla squadra. Gli ultimi aggiornamenti provenienti da Appiano Gentile di Andrea Paventi per Sky Sport 24: «Sono arrivati in tanti, non tutti. Aspettiamo Stefano Rapetti che dovrà liberarsi dal Fenerbahce, la figura del secondo. Abbiamo visto arrivare Paolo Orlandoni, anche Angelo Palombo. Sono arrivati anche i dirigenti: da Ausilio a Marotta fino a Baccin passando per il segretario del club. L’allenamento inizierà non prima delle 16.30. Quanto ai giocatori, il gruppo è ridotto. Alcuni si aggregheranno per la partenza di mercoledì, altrimenti raggiungeranno la squadra negli USA».

Nell’Inter di Chivu non ci saranno né Arnautovic né Correa

AVVENTURA TERMINATA – Paventi ha poi confermato ciò che già si sapeva, ossia l’addio di Arnautovic e Correa: «Arnautovic e Correa non ci saranno. Avventura al capolinea per l’austriaco, che non è riuscito ad esprimersi al meglio. L’attacco ha potuto fare affidamento solo sui due attaccanti principali e questo si è rivelato un po’ il limite».