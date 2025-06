Chivu, prima bacchettata da Marocchi: «Non avrei fatto questo!»

Chivu ha già preso possesso con esperienza e leadership del mondo Inter, anche dal punto di vista comunicato. A Marocchi però non è piaciuta un’uscita.

PRIMA BACCHETTATA A CHIVU – In casa nerazzurra, si sta iniziando a voltare pagina dopo la clamorosa disfatta del 31 maggio in finale di Champions League contro il Psg. Cristian Chivu, peraltro alla vigilia della partita tra Inter e River Plate ha usato toni forti per motivare i suoi ragazzi a lavorare e a non mollare (ne dobbiamo mangiare di m***). Toni che non sono piaciuti a Giancarlo Marocchi. L’ex giocatore, oggi opinionista, ha commentato a Sky Sport le parole dell’allenatore nerazzurro rifilandogli una prima mezza bacchettata. Ecco il suo intervento: «Questo discorso l’avrei fatto il 15 agosto, forse è arrivato prima. Ne avrei fatto a meno e aggiungo: ‘sono calciatore, sono negli Stati Uniti, avrei bisogno di far andar via le tossine di un lungo campionato. Quindi avrei aspettato un po’. Lasciamoli riposare questi giocatori perché hanno fatto una stagione complicata, giocata bene ma senza trofei. Francesco Pio Esposito? Diamo l’opportunità ai ragazzi delle giovanili di giocare». Quanto ad Esposito, si va verso la sua permanenza in nerazzurro. Il ragazzo del 2005 ha tutte le carte in tavola per diventare un top.