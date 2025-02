Chivu al Parma, ci siamo! L’ex Inter è appena arrivato in città – Sky

Cristian Chivu verso il Parma, sua prima prima panchina in Serie A. L’ex tecnico dell’Inter Primavera è appena arrivato in città.

IN POLE – Il Parma è in fermento dopo l’annuncio dell’addio di Fabio Pecchia. La società è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa guidare la squadra verso nuovi successi. Tra i nomi più accreditati spicca quello di Cristian Chivu, ex difensore dell’Inter, che sembra essere in pole position per assumere il ruolo di allenatore. Le trattative tra il Parma e Chivu sono in corso e si prevede un incontro nei prossimi giorni per discutere i dettagli del contratto. Le discussioni tra il Parma e il rumeno riguardano un contratto che potrebbe durare fino a giugno 2025, con un’opzione di rinnovo nel caso in cui la squadra riesca a mantenere la sua posizione in Serie A. L’allenatore è appena arrivato in città.

Chivu a Parma: sarà lui l’erede di Pecchia

ACCORDO – Se l’accordo con Cristian Chivu dovesse concretizzarsi, i tifosi ducali possono aspettarsi un cambiamento significativo nello stile di gioco della squadra. Chivu è noto per il suo approccio tattico innovativo e per la sua capacità di motivare i giocatori. La sua esperienza come giocatore di alto livello potrebbe rivelarsi fondamentale per il Parma, che cerca di risalire la classifica e consolidare la sua posizione in Serie A.