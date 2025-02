Chivu al Parma e gli ex Inter salgono in Serie A: ora in totale 7!

Cristian Chivu è diventato da pochi minuti un nuovo allenatore del Parma, subentrando all’esonerato Fabio Pecchia. Sale allora in Serie A la quota di ex Inter.

PRIMA VOLTA – Nuova e completamente inedita opportunità per Chivu in Serie A. Da pochi minuti, l’allenatore rumeno ha preso le redini del Parma (clicca QUI per il comunicato ufficiale). Per la prima volta in assoluto, infatti, Chivu potrà guidare una squadra di Serie A. Prima di oggi, infatti, aveva allenato solamente l’Inter Primavera, conquistando comunque lo scudetto nella stagione 2021-22. Ora l’avventura in massima serie con l’obiettivo di salvare la squadra ducale, che oggi si trova al terzultimo posto in classifica con 20 punti all’attivo e a meno uno dall’Empoli quartultimo. Con l’arrivo di Chivu sale anche la quota di ex Inter (allenatori o giocatori) presenti in Serie A. Ora sono sette in totale.

Chivu si aggiunge altri ex Inter: la quota arriva a 7

EX GIOCATORI – Chivu è il settimo ex Inter ad allenare in questa stagione in Serie A. Parlando solamente di figure che hanno militato come giocatori dell’Inter, oltre al neo-allenatore del Parma ci sono Thiago Motta, alla guida della Juventus, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, e Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa (e prossimo avversario della Beneamata). Rispetto a questi tre, Chivu ha anche allenato l’Inter, ossia la formazione Primavera.

EX ALLENATORI – Dagli ex calciatori della Beneamata, si passa agli ex allenatori dell’Inter. Chivu, che fa parte sia di questa che di quella schiera, si aggiunge ad Antonio Conte, oggi al Napoli, Gian Piero Gasperini, che allena l’Atalanta, e mister Claudio Ranieri, che allena la Roma. Adesso tocca all’ex difensore rumeno, vincitore peraltro insieme a Thiago Motta dello storico triplete con José Mourinho. Lo Special One rimane uno dei suoi punti di riferimento come allenatore.