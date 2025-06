Chivu, primo obiettivo all’Inter: ripulire le teste dei giocatori. Staff quasi definito – TS

Terza nuova vita di Cristian Chivu all’Inter. Dopo gli anni da giocatore e quelli da allenatore delle giovanili, il tecnico rumeno è pronto a salire ufficialmente sulla panchina dell’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’obiettivo principale del nuovo tecnico sarà quello di ripulire le teste dei giocatori dopo il finale di stagione. Per farlo, avrà bisogno di uno staff compatto e ben definito.

SUBITO A LAVORO – L’accordo è ormai definito per Cristian Chivu all’Inter: biennale da 2 milioni netti a stagione più bonus. Domani mattina Chivu sarà a Parma per la risoluzione del contratto in essere con il club ducale, poi subito ad Appiano Gentile, dove lo attende il primo allenamento alla guida della prima squadra. L’annuncio ufficiale è atteso in contemporanea. Chivu eredita una squadra ferita e scossa da un finale di stagione deludente: scudetto sfumato all’ultima giornata, una finale di Champions persa malamente e il contraccolpo psicologico che ancora si trascina anche in nazionale. Il primo compito del nuovo tecnico sarà proprio quello di lavorare sulla testa dei calciatori, liberandoli dai fantasmi recenti. Una missione delicata, che la società ha intenzione di supportare con una presenza massiccia: tutti i dirigenti sono attesi negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, con il solo Marotta che potrebbe raggiungere il gruppo in un secondo momento.

IN TRE MOSSE – Chivu conosce bene l’ambiente interista: ha allenato la Primavera fino a poche settimane fa e ha mantenuto un filo diretto con la prima squadra. Nonostante la scarsa esperienza da allenatore di prima fascia – appena 13 partite al Parma – è considerato una figura capace di portare energia nuova e ricompattare uno spogliatoio segnato da quattro anni intensi di gestione Inzaghi. Il tecnico dovrà trovare l’equilibrio tra continuità e rinnovamento: ripartire dalle certezze tattiche acquisite, ma progressivamente introdurre nuovi concetti e dare maggiore imprevedibilità al gioco offensivo. Il debutto avverrà tra poco più di una settimana, nella notte italiana tra il 17 e il 18 giugno, contro il Monterrey a Los Angeles. Un esordio importante, ma soprattutto il primo banco di prova della “terapia Chivu”: psicologia, tattica e stimoli freschi per far ripartire l’Inter.

L’Inter definisce anche lo staff di Chivu: manca il vice! Un nome

COMPATTI – Nelle prossime ore verrà completato e definito anche lo staff tecnico: oltre a Palombo (già suo assistente a Parma), sarà confermato anche una delle figure più importanti della gestione Inzaghi, vale a dire il tattico Cecchi, il preparatore dei portieri Spinelli e responsabile dei preparatori atletici Rapetti e un vice allenatore. Valutazioni su Gagliardi, secondo di Chivu a Parma.