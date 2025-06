Chivu-Inter, si riparte dai giovani? La lunga lista al Mondiale per Club – CdS

L’obiettivo dell’Inter con Cristian Chivu è quello di ripartire dai giovani come dettato dalla linea imposta dalla proprietà americana Oaktree. C’è una lunga lista da giudicare al Mondiale per Club secondo il Corriere dello Sport.

GIOVANI – L’Inter ripartirà in questa stagione dai giovani. O meglio, l’idea iniziale è quella con la firma di Cristian Chivu nella mattinata di domani. La dirigenza per la prima volta seguirà la linea imposta dalla proprietà americana Oaktree, che inciderà sul mercato obbligando alla ricerca solo di giovani prospetti. Gli acquisti di Luis Henrique e Petar Sucic sono un esempio chiaro di cosa accadrà nella rosa nerazzurra.

LISTA – Chivu ha già lavorato con i giovani del club, precisamente dal 2014 al 2023. Iniziando dall’Under-14 e finendo con la Primavera con cui nel 2021-2022 ha vinto il decimo scudetto della storia. Per questo molti verranno portati al Mondiale per Club in programma nelle prossime settimane: Francesco Pio Esposito, non convocato all’Europeo Under-21, sarà negli Stati Uniti nel caso superi la distorsione al ginocchio. Assieme a lui Valentin Carboni che torna dall’infortunio al crociato di ottobre scorso, anche Sebastiano Esposito non riscattato dall’Empoli in Serie B. Tra i giovanissimi poi vanno presi in considerazione Ebenezer Akinsanmiro e Aleksandar Stankovic, che tanto bene hanno fatto rispettivamente con Sampdoria e Lucerna.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia