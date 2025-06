Chivu-Inter, Piturca (ex CT Romania): «Glielo avevo predetto, lavori su un aspetto»

Chivu sarà allenatore dell’Inter e l’ex CT della Romania Piturca è al settimo cielo. Queste le sue parole ad elogiare il prossimo tecnico nerazzurro.

PROFETICO – L’ex CT della Romania Victor Piturca, che ha allenato Cristian Chivu, si è espresso così a DigiSport sulla nuova carica ad allenatore dell’Inter: «Qualcosa di straordinario, qualcosa di fantastico per Cristi. Gli avevo predetto il futuro, mi ha persino chiamato l’altro ieri sera e mi ha detto che il 99% di lui avrebbe firmato. Mi ha persino detto: ‘Nea Piți, mi avevi detto che avrei allenato all’Inter e non ci credevo».

SCELTA GIUSTA – Sempre Piturca sui valori che Chivu potrà trasmettere: «È estremamente importante per il calcio rumeno avere un allenatore in una grande squadra europea. È difficile arrivarci. Ha avuto la possibilità di giocare per l’Inter, vincere la Champions League ed essere amato dai tifosi. Naturalmente, il suo valore e la sua intelligenza in questo ambito lo hanno aiutato molto. È stato fantastico salvare il Parma dalla retrocessione».

LAVORARE SUL PIANO MENTALE – Chivu, a detta di Piturca, dovrà lavorare su un aspetto: «Conosce bene il calcio italiano e la situazione dell’Inter. Ha qualità, l’Inter è un club enorme, ma sta attraversando un grosso trauma dopo la finale di Champions League. Chivu deve lavorare sul lato mentale. Deve trovare giocatori specifici da portare. La nuova stagione inizia molto velocemente, con questo Mondiale per Club. Deve parlare rapidamente con i giocatori e incoraggiarli».