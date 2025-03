Per Chivu ora l’Inter: «Nessuna paura! Bernabè? Ecco cos’ha preso»

Chivu si focalizza sulla prossima partita contro l’Inter, sua ex squadra sia come calciatore che come allenatore della Primavera. Poi aggiorna su Bernabè.

NESSUNA PAURA – Dopo aver parlato su DAZN, Cristian Chivu si è presentato in sala stampa rispondendo alla domanda su Bernabè e anche sulle prossime partite contro le big, tra queste l’Inter nel prossimo turno: «Bernabè aveva preso una “vecchietta“, si è lamentato ma è rimasto in campo fino alla fine. Parma contro le big? Nel calcio è importante come corri e non quanto corri. In rumeno si dice “il cavallo corre ma il latte lo dà la mucca”. Fondamentale che tipo di corsa fai, perché se corri come al parco non è qualcosa di buono per il calcio. Nelle prossime partite, a noi non ci farà paura nessuna squadra. Incontreremo quelle in testa ma le partite si giocano in campo e si giocano 90′. La mia testa è all’Inter e non sto pensando a quanti punti mancano per salvarsi».