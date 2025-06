Chivu ha firmato con l’Inter! Organizzazione già definita, ora un’attesa

Cristian Chivu e l’Inter sono a un passo dall’inizio della propria avventura insieme. Il rumeno ha firmato il suo contratto con l’Inter: ora un’attesa.

PASSAGGIO DEFINITIVO – Cristian Chivu sarà il prossimo tecnico dell’Inter. L’allenatore rumeno ha appena lasciato la sede nerazzurra, dopo aver iniziato a definire il piano organizzativo e svolto le attività legate all’annuncio social del proprio approdo all’Inter. Non vi è dubbio che da parte dell’ex tripletista vi è la massima volontà di imporsi sulla panchina nerazzurra, anche in segno di riconoscenza per quanto ricevuto dall’Inter nel corso della sua carriera.

Chivu all’Inter: Marotta spiega la scelta

L’ELOGIO – Il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha così commentato la decisione del suo Club di puntare su Chivu come successore di Simone Inzaghi: «Il profilo adatto era un tecnico giovane che sposasse la filosofia della società e mettesse in atto una valorizzazione del patrimonio giovanile, senza però limitare la nostra ambizione. Partiremo sempre sempre con l’obbligo di provare a vincere: per questo servono qualità che abbiamo ritenuto di trovare in Chivu. Ci sono piccole cose burocratiche da sistemare col Parma. È una prova non di confusione ma di coraggio, cose da leader. L’importante è che ci siano una proprietà forte e un programma ben definito».