Chivu cuore nerazzurro: «Sosteniamo l’Inter, che merita di stare lì»

Chivu ha perso oggi la partita in Empoli-Parma, ma nel post partita ha voluto spendere comunque qualche parola di affetto nei confronti dell’Inter.

CUORE INTERISTA – Nel post partita di Empoli-Parma 2-1, Cristian Chivu, nonostante il KO della sua squadra, ha risposto in questo modo sull’Inter in finale di Champions League: «Non sono sorpreso, sappiamo la forza dell’Inter e quello che rappresenta. Tutti noi, mi metto come mezzo italiano, bisogna fargli i complimenti e mandargli l’in bocca al lupo. Bisogna dimenticare la squadra che si tifa, auguriamo una buona fortuna in finale. Hanno meritato di essere lì in finale e si merita il nostro sostegno».