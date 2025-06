Chivu, domani firma e allenamento con l’Inter! Il programma – CdS

Cristian Chivu domani firmerà il contratto che lo legherà all’Inter per due anni. Il programma è già definito, dal Corriere dello Sport le ultime.

PROGRAMMA – La giornata di domani per Cristian Chivu inizierà da Parma. L’allenatore firmerà la rescissione del contratto che in questo momento lo lega al club crociato per poi andare a Milano per ufficializzare il suo passaggio definitivo all’Inter. Chivu sarà il nuovo mister nerazzurro e già nel pomeriggio arriverà ad Appiano Gentile per il primo allenamento con i suoi giocatori. O meglio, con una piccola parte della rosa a disposizione perché ci sono molti convocati con le nazionali. Il gruppo al completo, o quasi, sarà presente da mercoledì e anche dai giorni successivi appena arrivati negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

Chivu, il primo obiettivo all’Inter!

MOTIVAZIONI – Chivu percepirà uno stipendio di due milioni di euro più bonus firmando un contratto di due anni. L’allenatore avrà un compito difficilissimo, ossia quello di ritrovare le motivazioni in un gruppo che ha perso da poco la finale di Champions League contro il Psg per 5-0. Per questo saranno essenziali i nuovi: da Petar Sucic a Luis Henrique, passando per Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito che verranno convocati per l’esperienza.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno