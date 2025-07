Chivu, arrivano i magnifici cinque! La situazione – TS

Cinque attaccanti, oltre 100 contributi decisivi per Cristian Chivu. L’Inter costruisce un reparto offensivo ricco di talento, esperienza e soluzioni tattiche per puntare in alto riporta Tuttosport.

ATTACCO – L’Inter si prepara a mettere a disposizione di Chivu un reparto offensivo di assoluto valore, composto da cinque attaccanti diversi per caratteristiche ma tutti estremamente efficaci. Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Lookman e Pio Esposito, se confermati tutti in rosa, rappresenterebbero un mix perfetto di esperienza, talento e fame di vittoria. I numeri parlano da soli: nella scorsa stagione, tra tutte le competizioni, i cinque hanno realizzato 88 gol complessivi, a cui si aggiungono 31 tra assist e rigori procurati, per un totale di 112 azioni determinanti. Solo in campionato, le reti sono state 66. Dati che confermano la bontà delle scelte fatte dalla dirigenza nerazzurra.

Inter, a Chivu un attacco da urlo!

RIFERIMENTO – Lautaro Martinez sarà ancora il punto di riferimento, deciso a guidare la squadra verso nuovi traguardi. Thuram punterà a trovare maggiore continuità, mentre Lookman e Bonny offrono soluzioni tattiche alternative e imprevedibili. Il giovane Pio Esposito, infine, vuole ritagliarsi uno spazio importante già da subito, nonostante l’interesse di molte altre squadre. Con un attacco così profondo e completo, l’Inter si candida a essere ancora protagonista su tutti i fronti.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna