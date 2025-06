Chivu e l’aiuto dei ‘tripletisti’: dopo Maicon in arrivo un altro – CdS

Tutto il mondo Inter vicino a Cristian Chivu per questa sua grandissima occasione sulla panchina nerazzurra. E il supporto arriva anche dai suoi compagni di squadra storici, da chi ha l’interismo nel cuore come lui. Dopo Maicon e Javier Zanetti (vicepresidente del club), presto arriverà anche Esteban Cambiasso.

CON LUI – Supporto e vicinanza perché non capita tutti i giorni di sedere sulla panchina dell’Inter. Cristian Chivu, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato di interismo, appartenenza, orgoglio, attaccamento alla maglia. Quattro qualità che il rumeno indubbiamente aveva e ha tuttora a maggior ragione. E a supportarlo, oltre a tutto il mondo Inter attuale, c’è anche chi con lui ha fatto grande la storia del club: ossia i ragazzi del Triplete. Come rivelato dallo stesso Chivu, esiste ancora una chat di quella squadra lì e il capopopolo José Mourinho lo ha chiamato qualche giorno fa per “istruirlo” sul da farsi. Nei giorni scorsi, è arrivato a Los Angeles Maicon, nelle prossime ore, scrive il Corriere dello Sport, arriverà un altro mito di quell’Inter: ossia Esteban Cambiasso.

Chivu presto incontrerà anche Cambiasso: supporto dall’Inter del Triplete

PILASTRO – Il Chucu, insieme a Maicon e al vicepresidente Zanetti, è stato uno dei pilastri di quegli anni ruggenti e indimenticabili di Inter. Negli States arriverà sotto le vesti di analista per conto della Fifa, ma è in programma un salto al quartier generale nerazzurro per salutare Chivu.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.