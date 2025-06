Chivu ad Appiano Gentile, comincia oggi la nuova avventura all’Inter!

Chivu ha ufficialmente iniziato la sua avventura da allenatore dell’Inter. Dopo aver risolto in mattinata il contratto con il Parma e fatto tappa alla sede nerazzurra in Viale della Liberazione, il tecnico rumeno è arrivato poco dopo ad Appiano Gentile, quartier generale dell’Inter, dove nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento da nuovo allenatore della prima squadra.

INSIEME ALLO STAFF – Cristian Chivu si è arrivato in questi minuti ad Appiano Gentile insieme al suo staff quasi al completo. Con lui parte del gruppo che lo affiancherà in panchina in questa nuova esperienza. Presente Mario Cecchi, storico match analyst e figura chiave nello staff tecnico di Simone Inzaghi, confermato dalla dirigenza proprio per garantire continuità sotto il profilo tattico. Accanto a Cecchi ci sarà Angelo Palombo, ex centrocampista dell’Inter e stretto collaboratore di Chivu già nell’ultima esperienza al Parma. Per la preparazione dei portieri, Chivu si affiderà a Paolo Orlandoni che lavorerà in tandem con Gianluca Spinelli, già parte integrante dello staff nerazzurro.

Chivu, in attesa dell’ufficialità! Manca ancora il vice

DA DEFINIRE – Manca ancora l’ufficialità dell’allenatore e, soprattutto, del nuovo vice allenatore, con l’Inter che sta valutando alcuni profili per completare lo staff tecnico in vista della partenza per il Mondiale per Club. La scelta sarà cruciale per accompagnare Chivu in un’avventura impegnativa, ma allo stesso tempo stimolante: il debutto internazionale del nuovo tecnico avverrà infatti negli Stati Uniti, nella notte tra il 17 e il 18 giugno a Los Angeles, contro il Monterrey. Per ora, Chivu ha preso contatto con l’ambiente nerazzurro e oggi pomeriggio dirigerà la sua prima seduta d’allenamento ad Appiano Gentile, con i giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali. Una nuova era comincia dunque per l’Inter, con un volto già noto che torna a vestire il nerazzurro. Da calciatore, da tecnico della Primavera, e ora da allenatore della prima squadra.