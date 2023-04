Chirico vergognoso: «Colpa di Lukaku, dato il peggio di sé. L’Inter…»

Si accende il dibattito su Lukaku, con la Corte d’Appello che ha rigettato il ricorso dell’Inter dopo i fattacci di Torino. Occhio però alla mossa della Figc (vedi articolo). Intanto, il giornalista juventino Chirico si esprime senza vergogna

SENZA VERGONA − Lo juventino Marcello Chirico su Il Bianconero.com sputa senza vergogna verso la vicenda legata a Lukaku: «A fronte di un manipolo di idioti assiepati in curva, la colpa ce l’ha Lukaku, e neanche poca. Entrato in campo quella sera bellicoso e subito protagonista di un’entrata a piedi uniti su Gatti, reo di avergli portato via il pallone. Un brutto fallaccio di frustrazione ( o vendetta) punito dall’arbitro col cartellino giallo, che a tanti sembrò subito troppo poco. Dopodiché il giocatore ha proseguito con un serie di atteggiamenti sopra le righe per il resto della partita. Fino all’episodio del rigore, dove ha concluso in bellezza la sua performance con un’esultanza provocatoria verso la curva juventina. Si è voluto riportare il tutto alla voce razzismo. Ma stavolta c’entra marginalmente: Lukaku ha sfoggiato il peggio di sé in campo e si è meritato l’espulsione. Usare la scusa degli insulti razzisti, partiti da 4 scemi, per passare come vittima e provare così a cancellare la squalifica non depone di certo a favore suo e tanto meno del club che lo ha assecondato in questa ricostruzione. Perché sa tanto di furbata».