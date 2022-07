Chirico: «Mandragora, Torino sfumato. Non impedisce Juventus su Bremer!»

Il giornalista juventino Marcello Chirico ha parlato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale dei possibili movimenti dei bianconeri sul mercato. Confermando come la mancata cessione di Mandragora al Torino non compromette la trattativa per Gleison Bremer.

NULLA È COMPROMESSO – Marcello Chirico parla di Gleison Bremer e di come la Juventus abbia ancora grandi possibilità di arrivare al difensore del Torino. Nonostante l’affare sfumato per Mandragora. Queste le sue parole tramite l’account Twitter ufficiale: “Mandragora è stato ceduto alla Fiorentina per 10 milioni perché il Torino offriva meno. Ma questo non significa che dopo la probabile cessione di de Ligt, la Juventus non vada lo stesso da Cairo a chiedere Bremer“.