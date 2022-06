Chirico: «Dybala non è un top player, c’è solo l’Inter ma lì farà panchina»

Marcello Chirico, su Tmw radio, si è espresso su Dybala e sul perché non abbia ancora trovato una squadra. All’Inter, a detta sua, farebbe solo panchina

NON UN TOP PLAYER − Chirico ritiene Dybala non un giocatore capace di fare la differenza: «La cosa che trovo più sorprendente è che uno considerato da tutti un top player ancora non ha trovato un contratto. Per me perché la gente sa valutare i giocatori. Lui è ottimo ma non sa fare la differenza, non è un top player, ha problemi fisici e poi ha anche problemi caratteriali. Per me non ci sta a fare panchina all’Inter dietro la coppia Lautaro Martinez-Lukaku. Lui vuole un club che faccia la Champions League, quindi Siviglia e Roma sono tagliate fuori, a meno di offerte clamorose. L’unico che c’è ora è l’Inter, ho sentito del Milan che avrebbe offerto quanto gli dava la Juve prima del rinnovo».