Chiffi e Valeri un disastro, manca un rigore all’Empoli: serve chiarezza – CdS

Che disastro Chiffi e Valeri (al VAR), ieri in Empoli-Inter mancava un rigore agli uomini di Andreazzoli per il contatto D’Ambrosio-Bajrami. E il Corriere dello Sport si chiede: se in Inter-Juventus era rigore, allora è rigore anche questo.

DISASTRO – Il quotidiano romano questa mattina parte con una premessa: se il contatto tra Dumfries e Alex Sandro era rigore – confermato anche da Rocchi -, allora era rigore anche questo. In area, D’Ambrosio colpisce la gamba sinistra di Bajrami, che perde l’appoggio. Come domenica, discutibile la portata, non la sua oggettività. Giusto il rosso di Ricci su Barella: velocità, scomposto, gamba alta, Chiffi ha anche un attimo d’esitazione. Voto 4,5 per l’arbitro.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna