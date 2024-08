Chiesa vuole il Barcellona, ma i blaugrana hanno difficoltà. Inter in attesa – SM

Federico Chiesa ha deciso di accettare la proposta di ingaggio presentata dal Barcellona in questa finestra estiva di calciomercato: le difficoltà finanziarie dei blaugrana, però, rendono l’Inter ancora in gioco per il 2025.

IL PUNTO – Federico Chiesa ha espresso in maniera chiara la sua volontà di approdare al Barcellona in questa sessione di mercato. Il calciatore italiano, come riportato da Sport Mediaset, ha accettato un ingaggio di 4 milioni di euro più bonus netti a stagione. La sua disponibilità al trasferimento in Catalogna è dunque totale, così come l’apertura della Juventus al trasferimento. Il problema è però un altro e attiene alla situazione finanziaria in cui versa il Barcellona.

Chiesa in attesa: il Barcellona non può garantirgli alcuna certezza!

LA STRATEGIA – Il Barcellona sta innanzitutto lavorando per il tesseramento di Dani Olmo, acquistato dal Lipsia nelle scorse settimane ma non ancora legittimato a disputare alcuna presenza con il club blaugrana. Le cessioni di Clément Lenglet all’Atlético Madrid e di Vitor Roque al Betis, effettuate con la formula del prestito nella giornata di oggi 26 agosto, sono prodromiche a rendere possibile il tesseramento del calciatore iberico. Poi verrà il turno di Chiesa, per tesserare il quale sarà necessario cedere altri giocatori presenti in rosa. L’Inter segue la vicenda con interesse ma dall’esterno, consapevole del fatto di poterlo acquistare esclusivamente a parametro zero nel 2025.