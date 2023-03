Chiesa verso il recupero, le sensazioni per la sfida contro l’Inter

Federico Chiesa è entrato nella sfida contro l’Inter, uscendo poi dopo soli 17 minuti. Contro il Verona potrebbe tornare tra i convocati.

RECUPERO – Federico Chiesa ha approfittato della pausa per la sosta nazionali per recuperare dall’infortunio. L’ala italiana potrebbe infatti rientrare tra i convocati di Massimiliano Allegri nella sfida contro il Verona secondo quanto riporta Eurosport. Contro l’Inter era stato costretto a uscire dopo soli 17 minuti. Difficile immaginarlo titolare il 4 aprile, quando ci sarà il primo Derby d’Italia in Coppa. Tra gli infortunati della rimangono Leonardo Bonucci e Paul Pogba.