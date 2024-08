Chiesa, il Besiktas si tira fuori dalla corsa: ingaggio ritenuto eccessivo!

Federico Chiesa rappresenta uno dei calciatori inseriti palesemente sul mercato in questa finestra estiva di calciomercato. Il suo futuro, al momento, è denso di incertezze.

UNA CERTEZZA – Federico Chiesa non approderà al Beşiktaş in questa sessione estiva di calciomercato. Ciò è stato confermato in maniera esplicita da Hüseyin Yücel, vicepresidente della squadra turca, che si è espresso in questi termini nel corso di un’intervista concessa a TRT Spor: «È vero che ne parliamo da circa 10 giorni. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juventus che si assesta sui 15 milioni. Da oggi Chiesa non è più nell’agenda del Beşiktaş».

Yücel fa chiarezza sulla situazione di mercato di Chiesa: tante pretendenti!

LA RIVELAZIONE – In merito alla realtà che ruota attorno al nome di Chiesa in questo momento del calciomercato estivo, Yücel ha spiegato come stanno attualmente le cose: «Sono attualmente sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono molto logiche e non sembra possibile soddisfarle». Le parole di Yücel ci dicono due cose importanti: la Juventus ha realmente ridotto la sua pretesa economica a 15 milioni di euro; appare difficile che una squadra riesca a soddisfare sia la richiesta del club bianconero che quella del calciatore italiano. L’Inter rifugerebbe sicuramente dallo sborsare somme del genere in termini di cartellino, per un giocatore in scadenza, e ingaggio, dato che a guadagnare quella cifra è soltanto il capitano e leader tecnico e umano Lautaro Martinez. Solo nella prossima estate, eventualmente, sarà possibile trattare con il calciatore su basi però radicalmente diverse.