Chiesa si allontana dal Barcellona: dalla Spagna si ribadisce questo. Inter spera

Federico Chiesa ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Barcellona in questa sessione estiva di calciomercato. Il calciatore italiano, però, deve fare i conti con dei problemi che sanno di chiusura definitiva all’ipotesi del trasferimento in Catalogna.

LA NOTIZIA – Federico Chiesa è al momento un’opzione scartata dal Barcellona per il finale del calciomercato estivo. Questo è quanto riportato da MARCA, secondo cui il toscano non può rappresentare un’ipotesi realistica per il club blaugrana a causa di vari problemi che impediscono ai catalani di affondare il colpo per il suo acquisto. Una cessione, quella del classe 1997, che avrebbe consentito alla Juventus di evitare di dover sperare nella finestra invernale di calciomercato per non perderlo a zero.

Chiesa non più nell’orbita del Barcellona? L’Inter può sognare!

LA SITUAZIONE – Le ragioni alla base della scelta del Barcellona riguardo il mancato ingaggio di Chiesa sarebbero principalmente due: il fair play finanziario, la cui presenza rende al momento impossibile ai catalani pagare circa 12 milioni di euro per il cartellino dell’ex Fiorentina più la cifra relativa al suo ingaggio; la presenza, in rosa, di valide alternative nel ruolo ricoperto da Chiesa. I culé potranno contare su Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati e all’occorrenza Pau Vïctor. Per tali motivi ci si può attendere che i blaugrana non proveranno ad affondare il colpo per Chiesa. Tutto apparecchiato per un acquisto a parametro zero da parte dell’Inter? Solo il futuro lo svelerà. Intanto, che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci stiano facendo più di un pensierino è molto plausibile.