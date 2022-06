Chiesa: «Sfida con Inter spartiacque scudetto! Prossimo anno più difficile»

Chiesa sta recuperando da pesante infortunio subito la scorsa stagione. L’attaccante della Juventus, intervenuto ai microfoni dei media in occasione di un evento promosso da Save the Children, ripensa alla corsa scudetto tra Inter e Milan proiettandosi al prossimo campionato

CATTIVERIA – Federico Chiesa non vede l’ora di tornare in campo ma nel frattempo ripensa alla corsa scudetto tra Inter e Milan proiettandosi al prossimo campionato: «La partita con l’Inter è stata un vero spartiacque nel discorso scudetto, poi abbiamo visto che hanno lottato fino alla fine con il Milan. L’anno prossimo secondo me sarà un campionato ancora più difficile perché il Milan ha vinto, l’Inter ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. E sappiamo che vincere aiuta a vincere. Noi dobbiamo ritornare alla mentalità Juventus ma dobbiamo anche avere più cattiveria».