Chiesa sempre più vicino al Barcellona. Inter defilata: una sola speranza – Sky

Federico Chiesa, accostato all’Inter in vista di un possibile acquisto a parametro zero nel 2025, potrebbe approdare al Barcellona in questa finestra estiva di calciomercato.

LA SITUAZIONE – Federico Chiesa si trova in una situazione nella quale solo l’ipotesi in cui vada in scadenza nel 2025 potrebbe rendere possibile il trasferimento all’Inter. Il calciatore italiano, stando a quanto riportato da Sky Sport, rappresenta una pista sempre più concreta per il Barcellona, squadra che ha deciso di puntare su di lui come profilo prioritario per la sua fascia sinistra dopo il mancato approdo di Nico Williams in questa sessione estiva di calciomercato.

Chiesa-Barcellona, i blaugrana hanno un nodo da risolvere prima dell’acquisto: l’Inter ha altri piani!

PROBLEMA DA AFFRONTARE – Il Barcellona, per poter ingaggiare Chiesa, dovrà risolvere il nodo relativo alla difficoltà di tesserare i suoi nuovi acquisti in assenza di una previa cessione. Ciò si è manifestato in maniera evidente nel caso di Dani Olmo, che non è stato ancora tesserato a causa della mancata cessione di un giocatore presente in rosa. La cessione di Mikayil Faye, accostato all’Inter in estate, al Rennes dovrebbe consentire di risolvere il problema. Poi si attenderà un ulteriore trasferimento per poter consentire a Chiesa di indossare la maglia dei blaugrana nella stagione appena iniziata.

CAPITOLO INTER – Diverso è il discorso per quanto riguarda le strategie di calciomercato dell’Inter per il finale di questo calciomercato estivo. L’arrivo di Tomas Palacios rappresenta l’unico obiettivo della squadra meneghina in vista dell’ultima settimana di mercato. Chiesa potrà rientrare nell’orbita del club nerazzurro soltanto in caso di sua mancata cessione prima dell’estate del 2025.