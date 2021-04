Chiesa: «Scudetto? Buttati punti, spesso preso gol a prima occasione»

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” sottolineando cosa sia mancato ai bianconeri in questa stagione – rispetto all’Inter – nell’ottica della corsa per lo Scudetto.

PUNTI BUTTATI – Mentre l’Inter continua con la sua cavalcata in testa alla classifica, la Juventus resta a 12 punti di distanza. A spiegare quale sia stato il problema dei bianconeri è stato Federico Chiesa. Questa la sua analisi sulla stagione della squadra torinese: «Cosa ci è mancato? Non ci sono spiegazioni se non aver buttato punti con squadre meno blasonate, è questo quello che ci è mancato. Non c’è altra spiegazione. Contro squadre che si sono arroccate in difesa e poi hanno fatto gol alla prima occasione».