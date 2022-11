Chiesa sulla risalita in Serie A: «La Juventus è tornata in alto. La vittoria di oggi…»

Chiesa commenta la vittoria della Juventus nello scontro diretto contro la Lazio. Il calciatore bianconero spiega le sue sensazioni sul futuro in Serie A dopo la striscia di risultati positivi. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn nel corso della trasmissione “Sunday Night Square”.

CILIEGINA SULLA TORTA – Federico Chiesa valuta il percorso in Serie A della Juventus (vedi articolo) nell’ultimo mese. Al termine della partita contro la Lazio risponde così ai microfoni di Dazn: «Adesso noi dobbiamo pensare partita per partita. Proprio come fatto nell’ultimo mese, in cui in campionato siamo tornati lì. C’è il Napoli che sta giocando benissimo e merita le vittorie. Però noi nell’ultimo mese abbiamo fatto un grande passo in avanti. Anche stasera abbiamo dimostrato di avere determinazione e un buon gioco. Questa vittoria è stata la ciliegina sulla torta di questo mese». Queste le sensazioni espresse da Chiesa, nel corso della trasmissione “Sunday Night Square”, sul recupero del punteggio in campionato della Juventus.