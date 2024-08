Chiesa proposto al Milan: la reazione dei rossoneri e il possibile scenario – SM

Federico Chiesa è stato proposto al Milan per un possibile ingaggio da parte dei rossoneri in questa finestra di calciomercato. La reazione dei rossoneri appare molto chiara.

LA SITUAZIONE – Federico Chiesa non approderà al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Ciò è quanto riferito da Sport Mediaset, che ha specificato i rossoneri abbiano escluso di voler acquistare il calciatore italiano a causa di un nodo al momento insuperabile. Quest’ultimo è rappresentato dall’ingaggio richiesto dal classe 1997, pari a 6-7 milioni di euro. Tale cifra viene ad essere percepita solo da Rafael Leao, al Milan, data la centralità che lui riveste nella rosa dei rossoneri.

Chiesa non vestirà di rossonero: in estate possibile una cessione solo a una squadra!

OPZIONE CONCRETA – Ecco che soltanto una squadra di Serie A potrebbe mettere concretamente le sue mani sul calciatore italiano. Il club in questione è la Roma, che ha già mostrato un apprezzamento per Chiesa nella prima fase del calciomercato estivo senza ricevere un riscontro positivo da parte del toscano. Il classe 1997 ha chiarito di voler approdare in una squadra che disputerà la prossima Champions League, aspetto che i giallorossi non possono garantirgli.

POSIZIONE INTER – L’Inter non è un’opzione concreta per l’acquisto di Chiesa in estate. I nerazzurri potrebbero provare a ingaggiare l’italiano soltanto in caso di scadenza del suo contratto con i bianconeri. Laddove ciò accadesse, ci si potrebbe aspettare un’azione da parte del duo Giuseppe Marotta-Piero Ausilio diretta a far indossare all’ex Fiorentina la maglia dell’Inter.