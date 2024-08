Chiesa non si allena con i compagni: le strategie della Juventus e dell’Inter

Federico Chiesa continua a non allenarsi con il resto del gruppo in vista del match tra Juventus e Como di avvio della stagione di Serie A 2024-2025.

IL PUNTO – Federico Chiesa e la Juventus non riescono a trovare una soluzione al proprio rapporto. I bianconeri sono alla ricerca di una società che sia in grado di offrire i 15 milioni di euro chiesti per lasciar partire il toscano, mentre il calciatore ragiona con molta più prudenza nella convinzione di voler approdare solo in un club qualificato per la prossima Champions League. Per questo motivo, la Juventus ha deciso di non far allenare il classe 1997 in gruppo, nella speranza di potergli trovare una sistemazione in questa finestra di calciomercato.

Chiesa sull’uscio: ma la Juventus riuscirà a trovare una soluzione?

LO SCENARIO – Come riportato da Sky Sport, la Juventus non ha, per il momento, risolto la questione legata al futuro di Chiesa. Il tecnico Thiago Motta è stato molto chiaro nel sottolineare che il calciatore non rientri nei suoi piani per il presente e per il futuro, stante la decisione concordata con la società di puntare su altri profili per il suo reparto offensivo. In questo contesto, non resta che attendere se i bianconeri saranno in grado di cedere il calciatore italiano in estate, eventualmente inserendolo come pedina di scambio in un affare imbastito per l’ingaggio del suo sostituto. L’Inter non è in primo piano, al momento, perché si avvicinerebbe soltanto in caso di parametro zero.