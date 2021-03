Chiesa non molla l’Inter: Â«Scudetto? Da qui tutte partite determinantiÂ»

Chiesa non molla l’Inter: «Scudetto? Da qui tutte...

Chiesa non molla l’Inter: «Scudetto? Da qui tutte partite determinanti»

Federico Chiesa e Lorenzo Insigne in Napoli-Juventus (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images via OneFootball)

Chiesa è stato uno dei migliori in campo di Juventus-Lazio 3-1 (vedi articolo). L’esterno, intervistato da DAZN al fischio finale, ha parlato della rincorsa all’Inter che ora si trova a +7 sui bianconeri con lo stesso numero di partite giocate.

LOTTA APERTA – Federico Chiesa non abdica la rincorsa della Juventus all’Inter: «La Lazio ha dimostrato, è una grande squadra. Ogni anno lotta sempre per il quarto posto o le prime posizioni, come l’anno scorso. Da qui alla fine sono tutte determinanti, se vogliamo vincere lo scudetto. Ogni partita è una finale, che la sia Champions League, il campionato o la Coppa Italia».