Chiesa e Kostic, Allegri sorride dopo gli esami e punta l’Inter – SM

Gli ultimi esami a cui è stato sottoposto Chiesa, uscito dolorante nella sfida contro l’Inter, rasserenano Allegri. Lo stesso vale per Kostic, come si legge sul sito ufficiale di Sportmediaset. I due giocatori, dunque, potrebbero essere a disposizione per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro i nerazzurri (vedi articolo).

CONDIZIONI FISICHE – Proprio nella sfida di campionato contro l’Inter, Federico Chiesa, dolorante, aveva lasciato il campo anzitempo. L’attaccante della Juventus è stato sottoposto a una visita specifica in Austria per approfondire gli esami svolti subito dopo la partita di San Siro. L’esito è sempre lo stesso e rassicura il club bianconero, il ginocchio destro di Chiesa non ha subito nessuna lesione. Il calciatore juventino, come riporta il sito ufficiale di Sportmediaset, avrebbe già fatto ritorno a Torino, come anche Filip Kostic, che ha lasciato anticipatamente il ritiro della Serbia per un’infiammazione al tendine d’Achille. Le condizioni fisiche del centrocampista della Juventus, però, non preoccuperebbero Allegri. Non è escluso, dunque, che o due giocatori possano scendere in campo nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter.

Fonte: www.Sportmediaset.it