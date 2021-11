Chiesa KO preoccupa la Juventus: fuori anche contro l’Inter in Supercoppa?

Chiesa ha finito anzitempo il suo 2021 calcistico causa infortunio. L’attaccante della Juventus non conosce ancora nel dettaglio i tempi di recupero necessari, ma il calendario bianconero di inizio 2022 non fa sconti. Manca meno di un mese e mezzo alla Supercoppa Italiana contro l’Inter

DOPPIO INFORTUNIO – La Juventus ha comunicato le condizioni dei due calciatori infortunatisi nelle ultime ore. “Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia. Anche Weston Mckennie è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”. Questo si legge nella nota ufficiale della società bianconera sul proprio sito ufficiale.

CALENDARIO JUVENTUS – Chiaro che a preoccupare maggiormente siano le condizioni di Chiesa. Essendo necessario almeno un mese prima del recupero e quindi della ripresa completa, va ricordato il calendario – in attesa di conferme – della Juventus dopo la sosta natalizia. Prima il Napoli (6 gennaio), poi la Roma (9 gennaio) e infine l’Inter (12 gennaio). Le prime due in Serie A, la terza in finale di Supercoppa Italiana. Chiesa ci sarà contro l’Inter?