Chiesa-Juventus, rapporto ormai tramontato: difficile una svolta – Sky

Federico Chiesa e la Juventus vedono i loro rapporti completamente deteriorarsi dopo settimane in cui i bianconeri hanno tentato, invano, di cedere il calciatore in estate.

LA SITUAZIONE – Federico Chiesa non si sta allenando con la Juventus in vista dell’inizio della stagione di Serie A 2024-2025. Il calciatore italiano non rientra nei piani del club bianconero, tanto che nelle ultime ore i rapporti tra le parti si sono ulteriormente deteriorati. Sky Sport riporta che la Juventus proverà fino all’ultimo giorno del calciomercato estivo a cedere il toscano per evitare di doverlo perdere a zero nella prossima estate. L’esigenza è quella di individuare un club di cui Chiesa abbia l’intenzione di sposare la causa.

Chiesa non nei piani della Juventus: Inter interessata in un caso!

LATO INTER – Per quanto riguarda l’Inter, i nerazzurri sono interessati al calciatore soltanto nel caso in cui si dovesse liberare a zero dalla Juventus. Per Chiesa sono al momento aperte più opzioni, di cui soltanto una sarebbe benefica per i nerazzurri: la permanenza alla Juventus senza il rinnovo del contratto e senza una cessione “in ultima istanza” nella sessione invernale di calciomercato. Il duo Giuseppe Marotta-Piero Ausilio sarebbe pronto ad affondare il colpo nell’eventualità in cui il calciatore italiano non dovesse trovare una sistemazione prima della prossima estate.