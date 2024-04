Chiesa: «Juventus in crisi? Da prima dell’Inter! Poi subito San Siro»

Chiesa ha aperto ieri la vittoria per 2-0 della Juventus con la Lazio, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’attaccante bianconero, in un’intervista rilasciata a Sport Mediaset, ammette come prima e dopo l’Inter si sia creata una difficoltà quasi insormontabile.

DUE MESI MALE – Nuove dichiarazioni di Federico Chiesa, dopo quelle di ieri sera a margine della vittoria in Coppa Italia della Juventus: «Sicuramente non è un 2-0 in Coppa Italia con la Lazio che ci toglie da una crisi, che sta andando avanti da un paio di mesi. Ci dobbiamo mettere giù e pensare a domenica, che abbiamo una grandissima partita da fare perché la Fiorentina verrà qui a battagliare».

LA CRISI – Chiesa non usa mezzi termini e ammette come la Juventus abbia avuto grosse difficoltà. Spiegando quando sono iniziate: «Il fatto che abbiamo pareggiato contro l’Empoli, che siamo rimasti in dieci prima della partita di San Siro. Poi siamo andati contro l’Inter, abbiamo subito un po’ la partita al posto di essere più coraggiosi. Questa è una cosa che ci siamo ritrovati nelle partite successive: non ci siamo spenti, ma il sogno un po’ e sfumato e quando sfuma un sogno così grande è difficile tornare sulla terra e lottare per altri obiettivi».