Chiesa-Inter, Marchetti dubbioso: «Due volontà contrastanti!»

Tanta la curiosità di scoprire come finirà la storia fra Federico Chiesa e la Juventus. Secondo l’esperto di mercato Luca Marchetti non è l’Inter la risposta giusta per l’esterno.

PAZIENZA – Negli ultimi giorni non si parla d’altro che dell’ipotesi di vedere Federico Chiesa vestire i colori dell’Inter. L’ipotesi si è fatta strada dopo la rottura dichiarata fra il calciatore e la Juventus e l’emergenza nerazzurra, sempre più evidente, in attacco. Il giornalista esperto di mercato, Luca Marchetti, esprime il proprio punto di vista sulla vicenda di mercato: «Visto che sono tanti i giocatori che la Juventus vuole cambiare è molto difficile che tutto questo si esaurisca in una sessione di mercato. Ci vuole pazienza. Un conto è quando il mercato è aperto e viene detto a un giocatore di essere fuori. Ma quando finisce il mercato è come se iniziasse una nuova stagione e quindi cosa fai?».

Chiesa all’Inter? Marchetti non è convinto: il motivo

MOTIVAZIONI – Luca Marchetti, intervenuto nella trasmissione serale di Sky Sport 24, spiega perché non è convinti di un’eventuale operazione fra Inter e Juventus per Chiesa: «Quel giocatore – Chiesa in questo caso – non lo fai giocare più se a fine mercato dovesse essere ancora in rosa? Tenerlo fuori a prescindere credo che sia deleterio per tutti, per i giocatori e per la società. Chiesa in Italia può andare solo alla Roma? L’Inter non credo che abbia bisogno di un giocatore come Chiesa, ma questa è una mia opinione personale. Penso che Chiesa in un 3-5-2 non ci voglia giocare più».