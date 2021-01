Chiesa: «Inter-Juventus partita a sé. Vogliamo il primo trofeo»

Federico Chiesa Juventus-Udinese

Federico Chiesa parla di Inter-Juventus prima della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. Ecco le sue parole a “Rai Sport”.

RIVALSA – Federico Chiesa minimizza la sconfitta subita in Inter-Juventus. E ribadisce la volontà di portare a casa il primo trofeo della sua carriera. Ecco le sue parole: «C’è voglia di vincere dopo una prestazione non buona contro l’Inter, vogliamo subito rifarci. E stasera non penso ci sia migliore occasione per rifarsi dopo la partita contro l’Inter portando a casa il primo trofeo. Penso sia stata una partita fuori dal contesto, stiamo facendo bene, siamo in un buon periodo, e la partita di Milano è stata solo una partita a sé che abbiamo perso. Ma noi siamo la Juventus, ci rifacciamo subito e vogliamo già da stasera portare a casa il primo trofeo. E continuare con la stessa cattiveria e determinazione che avevamo prima della partita con l’Inter».