Chiesa-Inter? Brambati: «Dispiace non sia in Italia. Da recuperare!»

Federico Chiesa sta tornando il volto del calciomercato. Al Liverpool non sta giocando praticamente mai, Massimo Brambati esprime un suo desiderio su TMW Radio. C’è l’Inter di mezzo?

SITUAZIONE – Federico Chiesa non ha mai veramente recuperato dai gravi infortuni subiti con la maglia della Juventus. Il calciatore non ha più garantito continuità e ha fatto spesso avanti e indietro dall’infermeria. Per questo motivo i bianconeri non lo hanno rinnovato e in estate lo hanno ceduto al Liverpool. Anche in Inghilterra l’esperienza di Chiesa non sta andando bene. Lo spazio è poco, gli infortuni lo stanno nuovamente tormentando senza dargli la possibilità di giocare.

Chiesa-Inter? Brambati e il suo desiderio

DESIDERIO – Già in estate si è parlato di Chiesa in ottica Inter. Con il contratto in scadenza nel 2025 c’era la possibilità di aspettare e prenderlo a parametro zero. Il Liverpool si è messo di mezzo, ma a gennaio lo potrebbe cedere viste le condizioni fisiche precarie. Massimo Brambati ha espresso il suo parere sulla situazione del calciatore: «Mi dispiace che sia stato mandato via. Io l’ho sempre stimato, mi è stato detto comunque che ha avuto delle difficoltà e continua ad averne dal punto di vista fisico. La ripresa dopo l’infortunio c’è stata ma dal punto di vista atletico è rimasto un po’ indietro e la sua caratteristica di saltare l’uomo è venuta un po’ meno. Va recuperato un talento del genere»