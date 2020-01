Chiesa: “Inter-Atalanta, errore inaccettabile! Lautaro Martinez rigore e rosso”

Inter-Atalanta fa ancora discutere per via di un presunto rigore non assegnato ai bergamaschi (vedi moviola). L’ex arbitro Massimo Chiesa, nella sua consueta rubrica su “Calciomercato.com”, boccia il VAR Irrati e afferma che Lautaro Martinez era da rigore e rosso. Di seguito la sua disamina

INACCETTABILE – Inter–Atalanta fa ancora molto discutere per via del presunto rigore non assegnato ai bergamaschi. L’ex arbitro Massimo Chiesa afferma: «Un errore inaccettabile del Var Irrati, considerato tra i varisti più bravi al mondo. Al 39’ Gomez batte una punizione appena fuori dall’area di rigore dell’Inter: sugli sviluppi del tiro, prima Lautaro Martinez e poi Toloi vanno giù in area, col secondo che davanti al portiere non riesce a colpire il pallone, toccato una prima volta poco prima. Rocchi indica il calcio d’angolo, il Var conferma inspiegabilmente la decisione dell’arbitro».

MANCATO ROSSO – Non solo rigore, ma anche mancato rosso per Lautaro Martinez: «Se Rocchi (la visuale non era libera) può non aver visto la mano di Lautaro che afferra e tira giù il difensore atalantino, così non può essere per Irrati che avrebbe dovuto mandare il collega al monitor. Oltre al rigore per l’Atalanta, manca anche l’espulsione dell’argentino dell’Inter che non ha alcuna possibilità di prendere il pallone. Un doppio grave errore che ha penalizzato l’Atalanta».