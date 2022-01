Chiesa, grave infortunio. Messaggio Inter: «Ti aspettiamo presto in campo»

Arriva l’in bocca al lupo tramite social network da parte dell’Inter dopo il grave infortunio per il giocatore della Juventus, Federico Chiesa.

TWEET – Si tratta di un grave infortunio per Federico Chiesa (vedi articolo). Il giocatore italiano dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi. Molti i messaggi che stanno arrivando in questi minuti al calciatore della Juventus. Tra questi quello dell’Inter, che ha scritto su Twitter. “In bocca al lupo @federicochiesa, ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide! 💪 #FCIM“.

In bocca al lupo @federicochiesa, ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide! 💪#FCIM https://t.co/WtGhYJavdI — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 10, 2022

Fonte: Twitter Inter