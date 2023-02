Chiesa (ex arbitro): «Inter-Udinese? Il rigore è netto. Dionisi insufficiente!»

L’Inter ha vinto sabato sera contro l’Udinese e ha guadagnato altri tre punti in classifica di Serie A. Alcuni episodi sono rimasti dubbi e alcune scelte prese dal direttore di gara Federico Dionisi, come analizzato dalla moviola di Inter-News.it (vedi articolo), hanno lasciato qualche perplessità. Proprio per tutto questo è arrivato il giudizio dell’ex arbitro Massimo Chiesa.

VOTO − Per la rubrica di “SOS Arbitri”, pubblicata su Calciomercato.com, l’ex arbitro Massimo Chiesa ha giudicato così la gestione di gara svolta da Federico Dionisi in Inter-Udinese. Il direttore di gara è stato affiancato al VAR da Abbattista. A lui, Chiesa ha dato come voto un 5. E di seguito è stata data una spiegazione ben precisa: «Non mi è piaciuto, si perde troppi falli e qualcuno se lo inventa. L’intervento di Walace su Denzel Dumfries era nettamente da rigore ma è dovuto intervenire il VAR per farlo assegnare. Corretta la ripetizione, perché Masina entra prima in area».