Chiesa (ex arbitro) critico: “Bastoni con la mano, Ã¨ rigore per il Torino!”

Chiesa (ex arbitro) critico: “Bastoni con la mano, è rigore per il Torino!”

Condividi questo articolo

Massimo Chiesa, ex arbitro italiano, attraverso la rubrica di “Calciomercato.com” ha espresso il suo parere anche riguardo Inter-Torino, in particolare in occasione del presunto tocco con il braccio di Alessandro Bastoni – assolutamente attacco al corpo -.

“MANCA UN RIGORE” – Secondo l’ex arbitro Massimo Chiesa manca un rigore a favore del Torino per il presunto tocco di mano di Alessandro Bastoni nel corso del primo tempo, questo il suo giudizio: “Al 38′, sul risultato di 0-1, Bastoni in area parte con le braccia dietro la schiena e poi le allarga e nel ruotare sembra cercare il pallone calciato da De Silvestri. Per Massa non è rigore, il Var Nasca non lo smentisce e sbaglia: il penalty per i granata era netto. Poteva gestire meglio il match dal punto di vista disciplinare l’arbitro Massa”.

Fonte: Calciomercato.com