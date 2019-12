Chiesa (Enrico): “Lukaku ha grandi stimoli. Decisivo in ogni campionato”

Enrico Chiesa, ex calciatore e padre di Federico, ha parlato, a “Sky Sport 24” in collegamento telefonico, di Romelu Lukaku e del suo impatto con l’Inter e con la Serie A.

BIG ROM – Più lo criticano, più riesce ad esaltarsi. Romelu Lukaku si è abbattuto come un uragano sull’ambiente Inter e sulla Serie A. Lo conferma anche un protagonista del passato: Enrico Chiesa: «Lukaku è un grande giocatore. Ha caratteristiche che possono andar bene per ogni campionato. È molto forte e ha sempre fatto gol, ma dopo l’esperienza al Manchester United aveva anche grandi stimoli. Ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic? I grandi giocatori hanno capacità a tutto tondo indipendentemente dall’età. Ha delle capacità fisiche straordinarie. Il Milan, se ha deciso di prenderlo, è convinto che possa dare qualcosa in più, ed è quello che vuole anche lo svedese».