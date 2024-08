Chiesa e la Juventus in attesa: obiettivo condiviso, ma con modalità da definire – Sky

Federico Chiesa e la Juventus sono in procinto di separarsi. Il calciatore italiano e la società bianconera attendono offerte ritenute adeguate da entrambe le parti per potersi definitivamente dire addio.

LA SITUAZIONE – Federico Chiesa è un separato in casa con la Juventus. Il calciatore toscano, a cui è stato detto in maniera molto chiara che non rientra nei piani del tecnico Thiago Motta in vista della prossima stagione, potrebbe essere ceduto nella finestra estiva di calciomercato a una squadra della Premier League. Come riferito da Sky Sport, questa sarebbe l’ipotesi preferita dalla società bianconera, che intende assolutamente evitare di perderlo a zero.

Chiesa e il futuro incerto: la Juventus aspetta, l’Inter spera!

LO SCENARIO – Chiesa non rappresenta al momento un obiettivo di mercato dell’Inter. I meneghini potrebbero diventare una pretendente concreta al calciatore italiano solo nel caso in cui dovesse restare alla Juventus senza il rinnovo del contratto, ora in scadenza nel 2025. L’auspicio dei bianconeri e quello di Chiesa è il medesimo, ossia trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti in questa finestra di calciomercato. Laddove ciò non dovesse accadere, qualsiasi ipotesi, anche la più suggestiva, potrebbe prendere quota e materializzarsi nella prossima estate. Perché Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non vorranno rinunciare alla ghiotta occasione.