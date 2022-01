Chiesa, che tegola! Lesione al legamento crociato e stagione finita

L’Inter mercoledì sfiderà la Juventus in Supercoppa Italiana e i bianconeri lo faranno con molte defezioni. Non ci sarà Federico Chiesa. L’esterno italiano è uscito nella sfida alla Roma e gli esami hanno evidenziato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro.

COMUNICATO – La Juventus temeva il peggio e così è stato. Poco fa Chiesa ha lasciato il J-Medical dove si è sottoposto agli accertamenti al ginocchio dopo l’infortunio accusato contro la Roma e la sentenza è delle peggiori. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni. Questo il comunicato ufficiale della Juventus sulle condizioni del suo giocatore. Una tegola pesante sia per la Juve ma sia per l’Italia di Mancini in ottica playoff per Qatar 2022.