Chiesa a un bivio: Barcellona out, Liverpool si avvicina? Inter spettatrice – TS

Federico Chiesa è in trepidante attesa di conoscere la sua prossima squadra, con il Barcellona e il Liverpool che lo tentano per ingaggiarlo in questa finestra estiva di calciomercato: l’Inter, invece, ci penserebbe solo a zero.

LA SITUAZIONE – Federico Chiesa si allontana dal Barcellona perché il calciomercato estivo è davvero agli sgoccioli e il club catalano non riuscirà facilmente a liberarsi di ingaggi pesanti. In questo contesto, con i culé che hanno faticato per tesserare Dani Olmo, risultato decisivo nella vittoria contro il Rayo Vallecano con la sua rete del definitivo 2-1, è emerso che i blaugrana avranno a disposizione solo la giornata di oggi prima di essere definitivamente tagliati fuori dalla corsa al calciatore italiano.

Chiesa contempla questa possibilità, oltre al Barcellona: Liverpool ipotesi gradita!

IPOTESI VIVA – Con il Barcellona che rischia di non poter più mettere le sue mani sul toscano, ecco che avanza l’idea di un trasferimento di Chiesa al Liverpool. La squadra inglese rappresenterebbe un’opzione gradita al calciatore italiano, il quale apprezzerebbe l’idea di misurarsi con un campionato di livello come la Premier League e di provare a giocarsi una Champions League da protagonista. Gli ultimi giorni di mercato saranno infuocati: Chiesa è alla ricerca di una squadra che reputi al suo livello, mentre la Juventus non vuole altro che evitare di perderlo a zero. E l’Inter? Nessuna azione in questa finestra di mercato, con la sola speranza di poter affondare il colpo per il classe 1997 a parametro zero nella prossima estate.

Fonte: Marco Bo – TuttoSport