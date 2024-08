Chiesa, il Barcellona ha un piano per tesserarlo! L’Inter osserva dall’esterno – TS

Federico Chiesa è ancora nel mirino del Barcellona per un possibile trasferimento in Catalogna nell’ultima settimana di questa finestra estiva di calciomercato: l’Inter osserva la situazione da spettatrice.

LA SITUAZIONE – Federico Chiesa e l’Inter si guardano da lontano senza la certezza che un giorno potranno scrivere pagine di storia insieme. Il calciatore italiano, corteggiato dal Barcellona per un possibile passaggio in terra catalana verso il finale dell’attuale finestra di calciomercato, è spinto dalla Juventus ad accettare una soluzione entro il termine di questa sessione. Dal canto suo, il toscano non vedrebbe negativamente l’idea di una cessione ai blaugrana, considerando le opportunità che un tale trasferimento porterebbe con sé. Non resta che attendere l’ultima settimana di mercato per vedere quanto concreto diventerà questo corteggiamento.

Chiesa tra Barcellona, Juventus e Inter? Il piano dei catalani!

LA STRATEGIA – Il Barcellona sta lavorando attivamente per essere certo di poter tesserare Chiesa in stagione. Il club spagnolo, alle prese con le difficoltà legate al tesseramento di Dani Olmo dopo la già perfezionata cessione di Mikayil Faye al Rennes, sono in procinto di cedere Clément Lenglet e Vitor Roque in questa finestra di calciomercato. L’auspicio dei culé è di poter realizzare il proprio proposito di far indossare la propria maglia sia a Olmo, il quale già si allena con la squadra, che a Chiesa, il classe 1997 che attende il via libera per partire in direzione Barcellona. L’Inter, in questo contesto, ha preferito non presentare un’offerta alla Juventus. L’unica possibilità di vedere il toscano con la maglia dei nerazzurri è quella di una sua mancata cessione fino all’estate del 2025, quando sarà andato in scadenza.

Fonte: Marco Bo – TuttoSport